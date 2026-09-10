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Волонтеры "Чистой Арктики" собрали 28 тонн отходов в самом северном городе РФ

Волонтеры "Чистой Арктики" собрали 28 тонн отходов в самом северном городе РФ

В Певеке прошла уборка общественного экологического проекта «Чистая Арктика». Волонтеры приводили в порядок популярную у местных жителей зону отдыха и старейшую часть города – район Коса.

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