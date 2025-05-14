«Союз мира» Общевойсковые учения «Братство по оружию» Советского Союза и стран Варшавского договора в ГДР, 1970 годПричины созданияПосле завершения Второй мировой войны Москва была настроена на мир.
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«Союз мира» Общевойсковые учения «Братство по оружию» Советского Союза и стран Варшавского договора в ГДР, 1970 годПричины созданияПосле завершения Второй мировой войны Москва была настроена на мир.
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