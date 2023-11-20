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Ребров о 0:0 с Италией: «Украина показала настоящую игру против чемпионов Европы. Она хотела пройти дальше и понимала, как это сделать. Ребята расстроены»

Ребров о 0:0 с Италией: «Украина показала настоящую игру против чемпионов Европы. Она хотела пройти дальше и понимала, как это сделать. Ребята расстроены»

Украина не смогла выйти на чемпионат напрямую, заняв третье место в группе. Она выступит в плей-офф отборочного этапа.

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