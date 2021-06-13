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Байден передаст Путину «жёсткий сигнал» на встрече в Женеве

Байден передаст Путину «жёсткий сигнал» на встрече в Женеве

Президент США Джо Байден передаст своему российскому коллеге Владимиру Путину «жёсткий сигнал» во время встречи в Женеве.

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степан дунов
А Рос сия срать хотела на пиндосовские страшилки.
vc artem
"Байден передаст" - этим можно было бы и ограничиться..
Валентин Щербаков
Из этого старого петуха Байдена труха сыпится, а он все пытается хорохориться, да еще и угрожает. Точно безмозглое существо.
Михаил
Конечно передаст ...если конечно не забудет...
юра федулов
Байден еще не понял, что пережевывать этот "жесткий сигнал" пережевывать придется ему. А зубов то хватит?
Владимир Шепилов
Я простой обыватель, но мне кажется, что Примаков поступил гениально, когда развернул самолет над Атлантикой. Зачем Путину встречаться с этим маразматиком? Пользы не будет, это однозначно.
Влад Владимиров
Когда обгаженная курица начинает из себя павлина строить, то для "приземления" её ей надо немного "перья пощипать"... Это надо для того, чтобы поменьше от неё было зловонья.))) И чтобы этот её чрезмерный гонор как можно быстрее обуздать.)))
Елена Мамонова
это чем же этот старый пень пугать нас собрался,он сам в таком состоянии что в памперс писает

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