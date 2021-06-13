Байден передаст Путину «жёсткий сигнал» на встрече в Женеве

ГлагоLАвторский материалНаши редакторы постоянно отбирают для вас лучшие материалыПолитикаБайден передаст Путину «жёсткий сигнал» на встрече в ЖеневеПрезидент США Джо Байден передаст своему российскому коллеге Владимиру Путину «жёсткий сигнал» во время встречи в Женеве.Вернуться к статье87НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьстепан дуновА Рос сия срать хотела на пиндосовские страшилки.VAvc artem"Байден передаст" - этим можно было бы и ограничиться..Валентин ЩербаковИз этого старого петуха Байдена труха сыпится, а он все пытается хорохориться, да еще и угрожает. Точно безмозглое существо.МихаилКонечно передаст ...если конечно не забудет...ЮФюра федуловБайден еще не понял, что пережевывать этот "жесткий сигнал" пережевывать придется ему. А зубов то хватит?Владимир ШепиловЯ простой обыватель, но мне кажется, что Примаков поступил гениально, когда развернул самолет над Атлантикой. Зачем Путину встречаться с этим маразматиком? Пользы не будет, это однозначно.Влад ВладимировКогда обгаженная курица начинает из себя павлина строить, то для "приземления" её ей надо немного "перья пощипать"... Это надо для того, чтобы поменьше от неё было зловонья.))) И чтобы этот её чрезмерный гонор как можно быстрее обуздать.)))Елена Мамоноваэто чем же этот старый пень пугать нас собрался,он сам в таком состоянии что в памперс писаетКомментировать
Свежие комментарии