Индия отреагировала на одобрение Конгрессом США санкционного законопроекта против России и Ирана

Индия не станет жертвовать своей энергетической безопасностью ради чужих политических амбиций. Официальный Дели отреагировал на одобрение американским Конгрессом законопроекта об ужесточении санкций против России и Ирана предельно сдержанно, но твердо: страна приняла это решение к сведению и намерена защищать собственные торговые и экономические интересы.