«На боевом посту»: Путин о священнослужителях в зоне спецоперации

Священнослужители почти всех традиционных конфессий находятся на боевом посту. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами, состоявшейся в рамках рабочего визита в Курскую область.
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