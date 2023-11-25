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Кейт Миддлтон посетила детский банк Sebby's Corner

Кейт Миддлтон посетила детский банк Sebby's Corner

Принцесса Уэльская 24 ноября посетила детский банк Sebby's Corner в Барнете на севере Лондона и запустила инициативу Центра раннего детства Королевского фонда по оказанию поддержки семьям с маленькими детьми в преддверии Рождества.

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