Хабиб Нурмагомедов не остался равнодушным к успеху «Динамо» из Махачкалы. Бывший чемпион UFC в лёгком весе и один из самых успешных бойцов в истории единоборств Хабиб Нурмагомедов отреагировал на выход махачкалинского «Динамо» в РПЛ.
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