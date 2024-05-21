Хабиб Нурмагомедов не остался равнодушным к успеху «Динамо» из Махачкалы. Бывший чемпион UFC в лёгком весе и один из самых успешных бойцов в истории единоборств Хабиб Нурмагомедов отреагировал на выход махачкалинского «Динамо» в РПЛ.