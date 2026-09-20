Онколог Фатьянова заявила об опасности потребления колбас и сосисок

Кандидат медицинских наук Анастасия Фатьянова объяснила, что популярные продукты в России, такие как колбасы и красное мясо, могут повышать риск рака.
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Смешно право дело читать такие вот высказывания о вреде колбасы и сосисок!! Да в их составе есть наверное вся таблица "Менделеева"!! А должно быть 95% отборного мяса и 5% специй, сахара и соли!! Отсюда и проблемы!! Но это же "Бизьнес" и ни чего лишнего!! А энтот самый "бизьнес" у нас в стране кошмарить "низя"!! Так кажется заявил один из "главнюков" страны! А вт гробить население - эт в порядке вещей! И это касается всего, к чему только смог прикоснуться и дорваться наш "бизьнес" на костях.