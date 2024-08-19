 Судебные приставы вернули мужчине комнату, захваченную соседями в Краснодаре

Судебные приставы вернули мужчине комнату, захваченную соседями в КраснодареВ центре Краснодара судебные приставы исполнили решение Первомайского районного суда по вселению пожилого мужчины в комнату коммунальной квартиры дома по улице Щорса.
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