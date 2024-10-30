Захарова: посольству РФ не сообщили о задержании журналистов в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти США не сообщили в посольство РФ в Вашингтоне о задержании российских журналистов, которые приехали для освещения выборов американского президента.
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