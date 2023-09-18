Суд в РФ впервые вынес обвинительный приговор в отношении женщины, уклоняющейся от службы в период спецоперации.
В России впервые осудили женщину за уклонение от службы в армии
Комментарии
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Александр Лагуткин
Это дебилизм какой-то!. А что не расстреляли эту беременную "уклонистку" вместе с первым ребенком. Чтобы тот не мучался без матери. Поистинне - "самый гуманный....".
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19 час.
NADEGDA PAYNYH
Даже я ,проработав 20 лет в этой системе,прочитав статью,потеряла дар речи. Хотела бы я посмотреть на судью,который выносил этот приговор и на обвинителей,о защите и говорить не хочу. Да,поэтому у нашей судебной Фемиды завязаны глаза,чтобы этого позора не видать. И сразу берет возмущение,мужиков ,кто уклоняется от СВО и службы в армии,начиная от русских,хохлов.всяких джамсудов не сажают,а беременную женщину,,, Слов нет
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17 час.
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