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В России впервые осудили женщину за уклонение от службы в армии

В России впервые осудили женщину за уклонение от службы в армии

Суд в РФ впервые вынес обвинительный приговор в отношении женщины, уклоняющейся от службы в период спецоперации.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Это дебилизм какой-то!.  А что не расстреляли эту беременную &quot;уклонистку&quot; вместе с первым  ребенком. Чтобы тот не мучался без матери.  Поистинне - &quot;самый гуманный....&quot;.
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19 час.
NADEGDA PAYNYH
Даже я ,проработав 20 лет в этой системе,прочитав статью,потеряла дар речи. Хотела бы я посмотреть на судью,который выносил этот приговор и на обвинителей,о защите и говорить не хочу. Да,поэтому у нашей судебной Фемиды завязаны глаза,чтобы этого позора не видать. И сразу берет возмущение,мужиков ,кто уклоняется от СВО и службы в армии,начиная от русских,хохлов.всяких джамсудов не сажают,а беременную женщину,,, Слов нет
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17 час.

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