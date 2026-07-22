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Журнал «Профиль»

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Новые удары нанесены по Одессе и Черноморску

Новые удары нанесены по Одессе и Черноморску

В течение дня Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов по портам Украины и морским судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ, сообщают в Минобороны РФ 22 июля 2026 года, в среду.

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