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Это не должно было всплыть: Генералы ВСУ в штабе США. Итоги тайной миссии

Это не должно было всплыть: Генералы ВСУ в штабе США. Итоги тайной миссии

NYT узнала о тайной миссии украинских генералов в штабе армии США в ГерманииЧерез два месяца после того, как началась специальная операция, в Висбаден, где находится штаб-квартира армии США, отправились два украинских генерала.

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