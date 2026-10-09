Вновь сообщается о переходе под контроль ВС РФ Купянска-Узлового

За два года боёв на этом участке Харьковского фронта посёлок был «освобождён» ВС РФ как минимум один раз.
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