«Скайнет» на пороге? Зачем США вкладывают $500 млрд в развитие ИИ

Новый проект Трампа обойдется дороже, чем создание атомной бомбы. Уже на второй день после вступления в должность президента США Дональд Трамп среди прочих масштабных преобразований, к которым он приступил после возвращения в Белый дом, объявил о рекордном по стоимости проекте — инвестициях общим объемом в $500 млрд в инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ).