💧 За месяц запас воды в водохранилищах Крыма сократился на 3 млн кубометров Общий объем воды в водохранилищах за март уменьшился на 3,2 млн кубометров и составил почти 111,8 млн кубических метров.
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💧 За месяц запас воды в водохранилищах Крыма сократился на 3 млн кубометров Общий объем воды в водохранилищах за март уменьшился на 3,2 млн кубометров и составил почти 111,8 млн кубических метров.