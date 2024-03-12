Цены на золото стабилизировались на $2000 В начале недели, в ходе азиатских торгов цены на золото установились чуть ниже рекордного максимума.
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Цены на золото стабилизировались на $2000 В начале недели, в ходе азиатских торгов цены на золото установились чуть ниже рекордного максимума.
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