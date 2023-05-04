Мадрид (ATP). Карацев играет с Чжичжэнем Чжаном, Циципас встретится со Штруффом, Хачанов проиграл Алькарасу, Чорич вышел в 1/2 финала

Накануне Карен Хачанов проиграл Карлосу Алькарасу. Сетка здесь. Mutua Madrid Open Мадрид, Испания 26 апреля – 7 мая 2023 ATP Masters 1000 Призовой фонд – 7 652 174 долларов Открытые корты, грунт Четвертьфинал Карлос Алькарас (Испания) Карен Хачанов (Россия) 6:4|7:5 Дата проведения 3 мая, 17.
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