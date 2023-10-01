Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

7 978 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Минаков
    Так это и здание, и картины - царское наследие ненавистной русни, коммуняк, подлежит уничтожению... О чём печаль? Что...Одесса. Стыдно вы...
  • Vasily Golov
    Давайте беречь солдат.вооружение,которое у России есть,но применим ядерное тактической оружие.Кому нужна радиация,как...Мы вынуждены прим...
  • В В
    Если и бить ЯО, то точно не по Украине. Я б в Лондон отправил или полякам в гости - давно просят.Мы вынуждены прим...

Еще раз о Яковлеве и разрушении СССР

Еще раз о Яковлеве и разрушении СССР

Рубрика "Нам пишут".Еще раз о Яковлеве и разрушении СССРДобрый день, Полковник.Недавно у Вас в блоге была была статья "Как рождается класс, и почему номенклатура СССР не являлась классом" (https://colonelcassad.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГБ
Геннадий Блинов
Яковлев был послом в Канаде, полагаю его там и завербовали!!!
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх