Еще раз о Яковлеве и разрушении СССР

Рубрика "Нам пишут".Еще раз о Яковлеве и разрушении СССРДобрый день, Полковник.Недавно у Вас в блоге была была статья "Как рождается класс, и почему номенклатура СССР не являлась классом" (https://colonelcassad.
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