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Российские войска сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении

Российские войска сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении

Российские войска сорвали ударами артиллериии ротацию ВСУ на передовой на купянском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский 13 июля, сообщает РИА Новости.

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