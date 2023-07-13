Российские войска сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении

Российские войска сорвали ударами артиллериии ротацию ВСУ на передовой на купянском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский 13 июля, сообщает РИА Новости.
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