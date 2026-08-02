Как «Рассвет» перекроет небо Украины и заглянет в США Скоро Россия сможет обеспечить устойчивое (непрерывное) спутниковое покрытие над Украиной.
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Как «Рассвет» перекроет небо Украины и заглянет в США Скоро Россия сможет обеспечить устойчивое (непрерывное) спутниковое покрытие над Украиной.
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