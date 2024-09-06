Майя Санду направила послание участникам гала-церемонии Европейской премии для гражданского общества

Глава кабинета президента Майи Санду Адриан Бэлуцел принял участие в гала-концерте Европейской премии гражданского общества, где от имени президента поблагодарил людей, которые посвящают время и силы, чтобы внести свой вклад в улучшение жизни в нашей стране.
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