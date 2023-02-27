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Кузнецов сделал передачу в матче с «Баффало». У него 50 очков в 61 игре

Кузнецов сделал передачу в матче с «Баффало». У него 50 очков в 61 игре

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов сделал голевую передачу в матче с «Баффало» (4:7). Россиянин ассистировал Александру Овечкину, набрав очки (2+3) во второй игре чемпионата НХЛ подряд, Всего в 61 матче сезона на его счету 50 (11+39) баллов.

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