Правительство Индии не удовлетворили извинения за удаления видео Моди

Представителей Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) раскритиковали из-за временного удаления видео премьер-министра Нарендры Моди члены парламентского комитета Индии по электронике и информационным технологиям, 3 августа, сообщает India Today.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии