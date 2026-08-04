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Правительство Индии не удовлетворили извинения за удаления видео Моди

Правительство Индии не удовлетворили извинения за удаления видео Моди

Представителей Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) раскритиковали из-за временного удаления видео премьер-министра Нарендры Моди члены парламентского комитета Индии по электронике и информационным технологиям, 3 августа, сообщает India Today.

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