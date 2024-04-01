В Токио открылась японская ассоциация Wine of Moldova Japan

Историческое событие для винодельческой отрасли Республики Молдова произошло в Токио (Япония). Под патронатом Национального офиса вина была создана Ассоциация Wine of Moldova Japan, занимающаяся продвижением молдавских вин на японском рынке.
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