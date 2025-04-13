Выпускники орловского медколледжа получат дополнительные специальности

В Орловском базовом медицинском колледже запустили программы профессиональной переподготовки. Среди них — «рентгенология», «операционное дело», «скорая и неотложная помощь», «анестезиология и реаниматология», «медицинский массаж».
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