PNAS: однократное применение препарата AC102 почти полностью возвращает слух

Ученые из немецкой исследовательской и медицинской организации AudioCure Pharma создали новый препарат AC102, который почти полностью восстанавливает слух, потерянный вследствие сильного шумового воздействия.
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