Психолог раскритиковала Дану Борисову за желание исправить дочери нос

Это сформирует у девочки комплекс неполноценности, считает специалист Семейный психолог Наталья Наумова в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировала намерение телеведущей Даны Борисовой отправить свою 17-летнюю дочь Полину на ринопластику.
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