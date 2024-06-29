Психолог раскритиковала Дану Борисову за желание исправить дочери нос

Это сформирует у девочки комплекс неполноценности, считает специалист Семейный психолог Наталья Наумова в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировала намерение телеведущей Даны Борисовой отправить свою 17-летнюю дочь Полину на ринопластику.