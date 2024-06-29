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Петербургский дневник

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Психолог раскритиковала Дану Борисову за желание исправить дочери нос

Психолог раскритиковала Дану Борисову за желание исправить дочери нос

Это сформирует у девочки комплекс неполноценности, считает специалист Семейный психолог Наталья Наумова в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировала намерение телеведущей Даны Борисовой отправить свою 17-летнюю дочь Полину на ринопластику.

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