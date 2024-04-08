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В Петербурге пенсионерка потеряла 16,5 млн рублей, пытаясь заработать на бирже

В Петербурге пенсионерка потеряла 16,5 млн рублей, пытаясь заработать на бирже

В Санкт-Петербурге 85-летняя пенсионерка потеряла 16,5 млн рублей при попытке заработать на бирже. Как пишет «Фонтанка», в полиции женщина рассказала, что с апреля 2023 года по январь 2024 года пыталась заработать на Европейской финансовой бирже и переводила неизвестным деньги.

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