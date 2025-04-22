Рейд по постановке бывших мигрантов на воинский учет прошел в Наро-Фоминске

Военные следователи провели очередной рейд в Наро-Фоминске. Особое внимание уделялось иностранцам, не вставшим на воинский учет, несмотря на получение гражданства, сообщила пресс-служба Следственного комитета.
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