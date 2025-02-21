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Фиктивный «младший брат». Кто и зачем заговорил о развороте России от Китая

Фиктивный «младший брат». Кто и зачем заговорил о развороте России от Китая

ИА Регнум ПЕТР АКОПОВ - специально для ИА Регнум. Стремительное продвижение к саммиту Владимира Путина и Дональда Трампа, который действительно может состояться уже в конце этого месяца, подняло бурю в мировой политике.

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Комментарии
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ЕК
Елена Каратеева
Китай не любит сильных. Умный всегда будет на стороне сильного, что нам сейчас демонстрирует Америка. Ничтожество выглядит сильным на фоне проверженного. Трамп хочет &quot;дружить&quot; : ему льстит дружба и взаимодействие с сильным, богатым и умным человеком. У китайцев нет понятия &quot;дружба, любовь&quot;, у них всегда расчёт и выгода. Но здесь вероятность ошибок больше, чем в отношениях, основанных на взаимной приязни. Не думаю, что В. В. в отношениях с Си руководствуется понятием &quot;дружба&quot; : он не слепой и не глухой. Трамп - живой человек в отличие от китайца. Прагматизм и приязнь лучше, чем выгода в сочетании с коварством. Китаец - коварен и вероломен, без ресурсов его производство замедлится и остановится. И в отношениях с Россией действует принцип &quot;Не любо, а смейся&quot;. И потом, нельзя сравнивать экономику России и Китая: население РФ, как минимум в десять раз меньше китайского муравейника, а значит и экономика, прежде всего, должна быть ориентирована на внутреннего потребителя, а не на внешнего, чтобы не было кризиса перепроизводства. И что бы там не говорили в либеральных СМИ, Путин исходит из принципа сохранения страны, преумножения её силы и влияния в мире. Без решения этой задачи не будет ни благосостояния её граждан, ни их безопасности. Нам пора привыкнуть к той мысли, что СССР мы разрушили своими руками, оказавшись от необходимого. Для получения избыточного СССР, увы, не подошёл. Значит выруливать в сложившихся условиях все труднее и труднее, но у всех у нас есть жилье, тепло, свет, хлеб, свобода и мн другое, чего не имеет громадное большинство людей в мире.
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14 час.
Владислав Владислав
Отличная статья!
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13 час.
W
Walery
БРИКС еще никто не отменял!  Унего свои интересы и свои задачи.
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12 час.
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