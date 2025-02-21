Фиктивный «младший брат». Кто и зачем заговорил о развороте России от Китая

ЕК

Елена Каратеева

Китай не любит сильных. Умный всегда будет на стороне сильного, что нам сейчас демонстрирует Америка. Ничтожество выглядит сильным на фоне проверженного. Трамп хочет "дружить" : ему льстит дружба и взаимодействие с сильным, богатым и умным человеком. У китайцев нет понятия "дружба, любовь", у них всегда расчёт и выгода. Но здесь вероятность ошибок больше, чем в отношениях, основанных на взаимной приязни. Не думаю, что В. В. в отношениях с Си руководствуется понятием "дружба" : он не слепой и не глухой. Трамп - живой человек в отличие от китайца. Прагматизм и приязнь лучше, чем выгода в сочетании с коварством. Китаец - коварен и вероломен, без ресурсов его производство замедлится и остановится. И в отношениях с Россией действует принцип "Не любо, а смейся". И потом, нельзя сравнивать экономику России и Китая: население РФ, как минимум в десять раз меньше китайского муравейника, а значит и экономика, прежде всего, должна быть ориентирована на внутреннего потребителя, а не на внешнего, чтобы не было кризиса перепроизводства. И что бы там не говорили в либеральных СМИ, Путин исходит из принципа сохранения страны, преумножения её силы и влияния в мире. Без решения этой задачи не будет ни благосостояния её граждан, ни их безопасности. Нам пора привыкнуть к той мысли, что СССР мы разрушили своими руками, оказавшись от необходимого. Для получения избыточного СССР, увы, не подошёл. Значит выруливать в сложившихся условиях все труднее и труднее, но у всех у нас есть жилье, тепло, свет, хлеб, свобода и мн другое, чего не имеет громадное большинство людей в мире.