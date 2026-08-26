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Подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Днепр» громят технику и личный состав ВСУ в Запорожской области

Подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Днепр» громят технику и личный состав ВСУ в Запорожской области

Ваш браузер не поддерживает видео. Подразделения войск беспилотных систем 42-й гвардейской мотострелковой дивизии 58 гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» ежедневно наносят точные удары и уничтожают врага в городе Орехове.

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