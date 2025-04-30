США передают лидирующую роль в помощи Украине европейским странам

США предлагают европейским странам возглавить процесс помощи Украине, сообщил советник Майкл Уолтц. Американские власти не обсуждают новые пакеты военной помощи, и возможно скорое завершение мирных переговоров, если препятствия сохранятся.
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