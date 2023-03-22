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В Госдуме рассказали, к чему приведет поставка урановых снарядов Киеву

Накачка Киева боеприпасами с обедненным ураном ведет к трагедии мирового масштаба. США и их союзники делают все, чтобы "война до последнего украинца" стала "войной до последнего европейца", считает спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

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