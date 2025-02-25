ВСК: Lada впервые возглавили рейтинги угонов, подвинув Hyundai и Kia

Долгое время лидерами по угонам в России были массовые автомобили корейских брендов Hyundai и Kia. По итогам 2024 года и января-февраля 2025 тренд изменился - отечественные Lada Granta и Vesta стали лидировать в предпочтении автомобильных воров в России, выяснила "Газета.