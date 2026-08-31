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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вероятность прямого вылета «Локомотива» из РПЛ по итогам сезона в 50 раз выше, чем чемпионство

Букмекеры начали принимать ставки на вылет «Локомотива» из РПЛ. После 6 туров железнодорожники занимают 14-е место в таблице Альфа-Банк РПЛ с 3 очками.

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