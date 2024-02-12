Ллойд-Остин вчера вечером снова загремел в больницу. После прошлой операции в связи с раком простаты и сопутствующим заражением, он умело скрывался от начальства, которое не знало, что мниистр обороны отсутствует на рабочем месте.
Недееспособен
Комментарии
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Алексей Горшков
Вообще-то я атеист,но БОГ ЯВНО ЕСТЬ !!!
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18 час.
Ирина Черных
Очевидно, что руководящее крыло США превращается в сборище недееспособных.
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18 час.
лл
лина любимцева
Наверняка у Остина большие проблемы со здоровьем. И даже опасные для жизни...
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14 час.
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