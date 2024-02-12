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  • Мария Беликова
    Как-то это не правильно, что такие кадры имеют возможность пробиваться на выборы. Даже при приёме в дворники требуетс...Отказники
  • Silver Kont
    Так дядя вова у неё же крёстный.....Вымогательство не...
  • Мария Беликова
    Похоже, Германии крышка! С таким предателем своего народа, как Шольц, ничего хорошего немцев не ждёт. Кстати, перееха...Пока, Германия!

Недееспособен

Недееспособен

Ллойд-Остин вчера вечером снова загремел в больницу. После прошлой операции в связи с раком простаты и сопутствующим заражением, он умело скрывался от начальства, которое не знало, что мниистр обороны отсутствует на рабочем месте.

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Комментарии
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Алексей Горшков
Вообще-то я атеист,но БОГ ЯВНО ЕСТЬ !!!
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18 час.
Ирина Черных
Очевидно, что руководящее крыло США превращается в сборище недееспособных.
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18 час.
лл
лина любимцева
Наверняка у Остина большие проблемы со здоровьем. И даже опасные для жизни...
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14 час.

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