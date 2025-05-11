Фицо: Глава дипломатии ЕС не может указывать премьеру Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции заявил журналистам, что при личной встрече намерен донести свою позицию главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас, что она не может указывать председателю правительства суверенной страны, что он «должен делать, а что нет».