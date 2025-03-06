Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск «Север» уничтожили опорные пункты, бронетехнику и живую силу ВСУ на Харьковском направлении

Благодаря объективному контролю подразделения беспилотных летательных аппаратов, командиру танкового подразделения удалось удачно скорректировать наводчика на цель, тем самым обеспечить высокую точность попаданий.
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