Эксперт рассказала, как светодизайн помогает бороться с сезонной хандрой

В зимний период световой день короткий, и для многих людей это является проблемой: им сложно утром вставать, они чувствуют себя разбитыми и усталыми в течение дня — в общем, сталкиваются с сезонной хандрой.
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