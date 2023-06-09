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Два человека получили ранения в результате атаки БПЛА на жилой дом в Воронеже

Два человека получили ранения в результате атаки БПЛА на жилой дом в Воронеже

Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил о двух пострадавших в результате попадания начиненного взрывчаткой беспилотника в жилую многоэтажку в региональном центре.

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