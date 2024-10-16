‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Сегодня, 16 октября, лучше избегать лишней суеты и не пытаться взвалить на себя все дела разом. Найдите время для себя: это может быть прогулка на свежем воздухе, расслабляющая медитация или просто отдых с чашкой чая.
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