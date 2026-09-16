Захарова: результаты расследования по Буче представят 17 сентября

t.me/Мария Захарова Официальный представитель МИД России Мария Захарова 15 сентября заявила, что результаты расследования провокации в Буче в 2022 году будут представлены 17 сентября.
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