Раненый офицер «Отважных» подбил танк во время боя с «Азовом»

Раненый офицер «Отважных» подбил танк во время боя с радикальной националистической группировкой «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации) на краснолиманском направлении.
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