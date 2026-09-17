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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Центровой Михаил Пресняков из системы «Зенита» отправится в аренду в «Динамо-Владивосток»

По сообщению телеграм-канала «Перехват», « Динамо-Владивосток » возьмет в аренду центрового Михаила Преснякова (19 лет, 205 см).

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