ФИФА может принять решение о возвращении сборной России до жеребьёвки отбора на Евро-2028

Процесс возвращения российских футболистов на мировые турниры может занять продолжительное время. Как сообщает Sport24, всё дело в том, что ФИФА будет необходимо проводить консультации с УЕФА и национальными федерациями.
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