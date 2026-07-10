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RT Russia

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ФИФА может принять решение о возвращении сборной России до жеребьёвки отбора на Евро-2028

ФИФА может принять решение о возвращении сборной России до жеребьёвки отбора на Евро-2028

Процесс возвращения российских футболистов на мировые турниры может занять продолжительное время. Как сообщает Sport24, всё дело в том, что ФИФА будет необходимо проводить консультации с УЕФА и национальными федерациями.

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