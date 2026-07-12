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Аргентина – единственная сборная не из Европы, вышедшая в полуфинал ЧМ-2026

Аргентина – единственная сборная не из Европы, вышедшая в полуфинал ЧМ-2026 . Команда тренера Лионеля Скалони победила Швейцарию (3:1) в 1/4 финала турнира.

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