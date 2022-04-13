Цифровизация заменила в Москве миллионы бумажных справок для школ и детсадов

После ввода электронных журналов в Моске избавились от 2,5 миллионов справок для детей. В прошлом году столичные власти сделали важный шаг для объединения "Московской электронной школы" с единой цифровой платформой городской системы здравоохранения.
После ввода электронных журналов в Моске избавились от 2,5 миллионов справок для детей. В прошлом году столичные власти сделали важный шаг для объединения "Московской электронной школы" с единой цифровой платформой городской системы здравоохранения.
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