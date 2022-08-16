В Удмуртской Республике сотрудниками полиции задержаны подозреваемые в хищении 400 кг цветного металла с территории предприятия

В дежурную часть отдела полиции №1 (по Ленинскому району) УМВД России по г. Ижевску поступило заявление от директора одного из предприятий о хищении 400 кг изделий из цветного металла.
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